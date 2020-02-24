Убийство в доме Кожары: полиция переквалифицировала дело, фото — "Обозреватель"

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Ракурс

Полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство уголовное производство, которое открыли по факту гибели бывшего руководителя канала «Интер» Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

В Нацполиции заявили, что получили данные, которые дают основания предполагать: мужчина мог не сам покончить с жизнью. Поэтому производство переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Правоохранители установили, что в доме в момент гибели находились супруги Кожары и их гость. Все употребляли алкоголь. Жена экс-министра рассказала, что находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета Кожары.

Полиция назначила судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопичную, баллистическую и химическую экспертизы.

Журналист Юрий Бутусов рассказал в Фейсбук, что, по его данным, Кожара пригласил к себе домой близкого друга бизнесмена Старицкого, чтобы вместе отметить советский праздник 23 февраля. Отмечать начали с 15 часов, потому что даже через несколько часов, когда после гибели Старицкого Кожара вызвал полицию, в его крови обнаружили 2,5 промилле (аналог пол-литровой бутылки водки), — пишет Бутусов.

Кожара вызвал полицию и заявил о самоубийстве Старицкого. Якобы тот в разгар пьянки взял его наградной пистолет, полученный от министра МВД Захарченко, и выстрелил себе в голову.

Родственники Старицкого сразу не поверили в самоубийство, вопросы возникли и у полиции, поскольку пуля вошла в глаз жертвы, но при этом труп лежал с пистолетом в руке. Экспертиза якобы установила, что стреляли в Старицкого с дистанции не менее 3 м.

Ранее «Ракурс» сообщал, что близкий друг Старицкого также сомневался в версии его гибели, которую указывал экс-министр иностранных дел Кожара.