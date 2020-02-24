Еще в двух странах зафиксировали случаи инфицирования. Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

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Китайский коронавирус успел добраться и до Ирана. В стране инфицированы уже 43 человека, зафиксировано восемь смертельных случаев.

Из Ирана коронавирус перебрался и в две соседние страны — Бахрейн и Кувейт. Там обнаружены первые случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает BNO Newsroom в Twitter.

В Бахрейне инфицированным коронавирусом оказался гражданин, который вернулся из Ирана. Правительство Бахрейна призвало всех жителей, у которые наблюдается кашель и жар, изолировать себя и обратиться за медпомощью.

Также первые случаи инфицирования обнаружены в соседнем с Ираном Кувейте. Там заболели сразу три человека, которые вернулись с Ирана.

Также в китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее из-за распространения коронавируса в Иране страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить инфицирования своих граждан. Так, границы с Ираном закрыли Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия.