Коронавирус в Иране: первые случаи инфицирования зафиксированы в двух соседних странах (КАРТА)https://racurs.ua/n134158-koronavirus-v-irane-pervye-sluchai-inficirovaniya-zafiksirovany-v-dvuh-sosednih-stranah-karta.htmlРакурс
Китайский коронавирус успел добраться и до Ирана. В стране инфицированы уже 43 человека, зафиксировано восемь смертельных случаев.
Из Ирана коронавирус перебрался и в две соседние страны — Бахрейн и Кувейт. Там обнаружены первые случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает BNO Newsroom в Twitter.
В Бахрейне инфицированным коронавирусом оказался гражданин, который вернулся из Ирана. Правительство Бахрейна призвало всех жителей, у которые наблюдается кашель и жар, изолировать себя и обратиться за медпомощью.
Также первые случаи инфицирования обнаружены в соседнем с Ираном Кувейте. Там заболели сразу три человека, которые вернулись с Ирана.
Также в китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, ранее из-за распространения коронавируса в Иране страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить инфицирования своих граждан. Так, границы с Ираном закрыли Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия.