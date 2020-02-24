Ще в двох країнах зафіксували випадки інфікування коронавірусом. Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

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Китайський коронавірус дістався й до Ірану. В країні інфіковані вже 43 людини, зафіксовано вісім смертельних випадків.

З Ірану коронавірус перебрався і до двох сусідніх країн — Бахрейна та Кувейт. Там виявлені перші випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє BNO Newsroom в Twitter.

У Бахрейні інфікованим коронавірусом виявився громадянин, який повернувся з Ірану. Уряд Бахрейну закликав всіх мешканців, у які спостерігається кашель і жар, ізолювати себе та звернутися за медичною допомогою.

Також перші випадки інфікування виявлені в сусідньому з Іраном Кувейті. Там захворіли одразу три людини, які повернулися з Ірану.

Також в китайському місті Ухань станом на 24 лютого зафіксували 195 повторних випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше через поширення коронавірусу в Ірані країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити інфікування своїх громадян. Так, кордони з Іраном закрили Туреччина, Пакистан, Вірменія, Афганістан і Грузія.