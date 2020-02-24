Війна на Донбасі: Окупанти відзначили «день захисника вітчизни» масованими обстрілами позицій ЗСУ, фото — "Прямий"

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Російські бойовики на Донбасі відзначили 23 лютого свій «день захисника вітчизни» масованими обстрілами позицій ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів.

Ситуація на фронті погіршилася на Луганському напрямку близько опівночі. У прес-службі операції Об'єднаних сил розповіли, що окупаційні війська застосували озброєння, заборонене мінськими угодами. Вони вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм і випустили 20 снарядів по захисниках Кіндрашівської Нової.

В ООС повідомляють, що перед обстрілом українських позицій, бойовики нанесли вогневі удари і по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

Всього 23 лютого збройні формування РФ здійснили 14 обстрілів, випустивши понад 100 мін і снарядів по українським позиціям, та обстрілюючи їх з гранатометів різних систем, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС не було.

Знаючи, що противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне «своє святкування» саме 23 лютого, — повідомили в ООС.

Нагадаємо, що 18 і 22 лютого на Луганському напрямку фіксувалися загострення оперативної обстановки, коли російські окупанти намагалися прорвати лінію зіткнення.