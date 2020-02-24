Война на Донбассе: Оккупанты отметили «день защитника отечества» массированными обстрелами позиции ВСУ, фото — "Прямой"

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Российские боевики на Донбассе отметили 23 февраля свой «день защитника отечества» массированными обстрелами позиций ВСУ из ствольной артиллерии и минометов.

Ситуация на фронте ухудшилась на Луганском направлении около полуночи. В пресс-службе операции Объединенных сил рассказали, что оккупационные войска применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Они вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм и выпустили 20 снарядов по защитниках Кондрашевской Новой.

В ООС сообщают, что перед обстрелом украинских позиций, боевики нанесли огневые удары и по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Всего 23 февраля вооруженные формирования РФ осуществили 14 обстрелов, выпустив более 100 мин и снарядов по украинским позициям, обстреливая их из гранатометов различных систем, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ООС не было.

Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет «свое празднование» именно 23 февраля, — сообщили в ООС.

Напомним, что 18 и 22 февраля на Луганском направлении фиксировались обострения оперативной обстановки, когда российские оккупанты пытались прорвать линию соприкосновения.