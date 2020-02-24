В Украине пассажирам авиарейсов измеряют температуру из-за коронавируса. Фото: AP Photo/Andy Wong

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Ракурс

Китайский коронавирус стремительно распространяется в Китае и других странах мира. В связи с этим Кабинет министров Украины ввел дополнительную процедуру контроля авиарейсов.

Все пассажиры, которые прилетают из стран, где наблюдается повышенный риск распространения коронавируса, должны пройти процедуру измерения температуры. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Если у таких пассажиров будет обнаружена повышенная температура, в аэропортах дежурят бригады врачей-инфекционистов, которые готовы оказать медпомощь на месте. Также определены больницы, которые могут принять таких пассажиров.

Глава украинского правительства добавил, что в Украине сейчас работает национальный штаб, который дважды в день собирает всю информацию об обнаружении коронавируса в стране. Также национальный штаб постоянно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы получать последнюю информацию о COVID-19.

По словам Гончарука, на данный момент все эвакуированные из Китая украинцы продолжают пребывать на обсервации. Им оказывается вся необходимая помощь, их состояние удовлетворительное.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 619 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 495 человек. Общее количество зараженных — более 79 тыс.