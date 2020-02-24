В Україні пасажирам авіарейсів вимірюють температуру через коронавірус. Фото: AP Photo/Andy Wong

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Ракурс

Китайський коронавірус стрімко шириться в Китаї та інших країнах світу. У зв’язку з цим Кабінет міністрів України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів.

Всі пасажири, які прилітають з країн, де спостерігається підвищений ризик поширення коронавірусу, повинні пройти процедуру вимірювання температури. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

Якщо у таких пасажирів буде виявлена ​​підвищена температура, в аеропортах чергують бригади лікарів-інфекціоністів, які готові надати медичну допомогу на місці. Також визначені лікарні, які можуть прийняти таких пасажирів.

Глава українського уряду додав, що в Україні зараз працює національний штаб, який двічі в день збирає всю інформацію про виявлення коронавірусу в країні. Також національний штаб постійно контактує зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб отримувати останню інформацію про COVID-19.

За словами Гончарука, наразі всі евакуйовані з Китаю українці продовжують перебувати на обсервації. Їм надається вся необхідна допомога, їхній стан задовільний.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 619 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 495 осіб. Загальна кількість заражених — понад 79 тис.