Китайський коронавірус: в Україні пасажирам авіарейсів тепер вимірюють температуруhttps://racurs.ua/ua/n134156-kytayskyy-koronavirus-v-ukrayini-pasajyram-aviareysiv-teper-vymiruut-temperaturu.htmlРакурс
Китайський коронавірус стрімко шириться в Китаї та інших країнах світу. У зв’язку з цим Кабінет міністрів України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів.
Всі пасажири, які прилітають з країн, де спостерігається підвищений ризик поширення коронавірусу, повинні пройти процедуру вимірювання температури. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.
Якщо у таких пасажирів буде виявлена підвищена температура, в аеропортах чергують бригади лікарів-інфекціоністів, які готові надати медичну допомогу на місці. Також визначені лікарні, які можуть прийняти таких пасажирів.
Глава українського уряду додав, що в Україні зараз працює національний штаб, який двічі в день збирає всю інформацію про виявлення коронавірусу в країні. Також національний штаб постійно контактує зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб отримувати останню інформацію про COVID-19.
За словами Гончарука, наразі всі евакуйовані з Китаю українці продовжують перебувати на обсервації. Їм надається вся необхідна допомога, їхній стан задовільний.
Як писав «Ракурс», коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 619 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 495 осіб. Загальна кількість заражених — понад 79 тис.