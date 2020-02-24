Убивство у будинку Кожари: поліція перекваліфікувала справу, фото — "Оглядач"

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Ракурс

Поліція перекваліфікувала із самогубства на умисне вбивство кримінальне провадження, яке відкрили за фактом загибелі колишнього керівника каналу «Інтер» Сергія Старицького у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

У Нацполіції заявили, що отримали дані, які дають підстави припускати: чоловік міг не сам покінчити із життям. Тому провадження перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Правоохоронці встановили, що у будинку перебувало подружжя Кожар і їхній гість. Усі вживали алкоголь. Дружина екс-міністра розповіла, що перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета Кожари.

Поліція призначила судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну експертизи.

Журналіст Юрій Бутусов розповів у Фейсбук, що, за його даними, Кожара запросив до себе додому близького друга бізнесмена Старицького, щоб разом відзначити радянське свято 23 лютого. Відзначати почали з 15 годин, бо навіть через кілька годин, коли після загибелі Старицького Кожара викликав поліцію, в його крові виявили 2,5 проміле (аналог півлітрової пляшки горілки), — пише Бутусов.

Кожара викликав поліцію і заявив про самогубство Старицького. Нібито той у розпал пиятики взяв його нагородний пістолет, отриманий від міністра МВС Захарченка, і вистрілив собі в голову.

Родичі Старицького одразу не повірили в самогубство, питання виникли і у поліції, оскільки куля увійшла в око жертви, але при цьому труп лежав з пістолетом в руці. Експертиза нібито встановила, що стріляли в Старицького з дистанції не менше 3 м.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що близький товариш Старицького також сумнівався у версії його загибелі, яку повідомив екс-міністр закордонних справ Кожара.