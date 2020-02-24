В Киеве взорвали отделение банка, но ограбить его не удалось. Фото: «Информатор»

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Ограбление в Киеве пытались устроить в ночь на 24 февраля. В 1.55 ночи неизвестные устроили взрыв в отделении «Таскомбанка» в Деснянском районе Киева (микрорайон Троещина).

Взрыв произошел на проспекте Владимира Маяковского, 26. При этом вызов на линию «102» поступил только спустя 1,5 часа после произошедшего. Об этом пишет «Информатор».

Здание, где находится отделение банка, сильно повреждено, однако сам банкомат, который был целью грабителей, остался невредим. После неудавшегося ограбления злоумышленники скрылись с места преступления. Никто не пострадал.

Местные жители сообщили, что услышали взрыв, однако не поняли, что именно произошло. Поэтому и полицию вызвали не сразу.

На месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Напомним, ранее в Запорожье в жилом доме по улице Бородинской прогремел взрыв. Было установлено, что неизвестные лица подорвали банкомат с целью завладения наличными деньгами.