Наличные, вода и запас лекарств: ведущий инфекционист Украины рассказала, как готовиться к пандемии, фото — Pixabay

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Эпидемия китайского коронавируса не замедляет темпы распространения. Все новые страны заявляют об обнаружении инфицированных. Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, как следует готовиться к эпидемиям и пандемиям.

Есть вещи, на возникновение которых мы не можем повлиять. Например, эпидемии и пандемии. Все эксперты говорят одно — вопрос не в «если?», а в «когда?» возникнет новая пандемия. Остается одно — попытаться обезопасить себя по мере возможности, — написала Голубовская в Фейсбук и перечислила рекомендации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США по индивидуальной готовности к пандемии.

В 2017 году это американское ведомство предполагало, что пандемию может вызвать новый штамм, который поражает дыхательную систему.

Семья может таким образом подготовиться к вспышке болезни в стране:

сохранять хотя бы двухнедельный запас воды и пищи (лучше на четыре-шесть недель). Продукты должны такими, которые не портятся и могут храниться вне холодильника. Запасы воды должны составлять 4 л в день, что позволит не только пить, но и готовить пищу и поддерживать гигиену;

иметь теплую одежду и одеяла для согрева;

купить радиоприемник с батарейками и месячный запас любого лекарства, которые вы принимаете, а также обезболивающие, противовирусные препараты;

иметь копию медицинской карты;

сделать сезонную вакцинацию (от гриппа, например);

учитывать, что бытовые услуги могут быть недоступны (почта, связь, интернет, банки, магазины);

хранить небольшую сумму наличных денег;

быть готовым к сбоям в работе автобусов и метро, ​​дефициту топлива;

семьи должны знать, как ухаживать за детьми, которые останутся дома;

иметь перчатки для рук, маску (лучше — респиратор;

мужчинам стоит запастись бритвами и кремом для бритья;

следить за новостями и фильтровать вероятную дезинформацию;

понимать важность добровольной самоизоляции, чтобы ухаживать за больными членами семьи и не стать так называемым «суперносителем».

Относительно последнего пункта, то Голубовская отмечает, что во время эпидемий очень малое количество людей осознает свою ответственность за заражение. Например, во время вспышки эпидемии Эбола в Западной Африке в 2014—2015 годах всего 3% больных распространили 61% инфекции.

Однако баррикадироваться и входить в полную изоляцию не стоит. Без паники, но проинформирован, значит — вооружен, — написала врач.

Ольга Голубовская — украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Она главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «инфекционные болезни».