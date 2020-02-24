В Італії вже четверо загиблих від коронавірусу. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавірус в Італії вже став причиною смерті чотирьох осіб. Останній загиблий — 84-річний чоловік.

Його госпіталізували в місті Бергамо. Про це пише BNO Newsroom.

Загалом в країні налічується 203 інфікованих коронавірусом. Більшість випадків зараження — 165 пацієнтів — виявлені в італійській області Ломбардія. Окрім того, вірус поширився в областях Венето, Емілія-Романья, Лаціо та П'ємонті.

У зв’язку з цим в деяких італійських містах оголошено надзвичайну ситуацію, а люди почали скуповувати маски, засоби захисту та навіть полиці деяких магазинах залишилися порожніми.

Українці, які живуть в Італії, розповідають, що багатьом з них роботодавці сказали залишатися вдома. В деякі міста приїжджають охоронні служби, а військові заявили про готовність надати місця на своїх базах, якщо лікарні будуть переповнені.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Коронавірус в Італії вплинув й на життя в країні загалом. Через поширення вірусу були скасовані або перенесені багато спортивних подій. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про скасування всіх спортивних заходів в провінціях Ломбардія та Венето. Серед них три матчі серії А.

Повідомляється, що перенесені матчі «Верона» — «Кальярі», «Аталанта» — «Сассуоло» й «Інтер» — «Сампдорія». Всі ці ігри повинні були відбутися 23 лютого. Про нові дати проведення матчів наразі не повідомляється.

Окрім того, були перенесені 42 матчі в аматорських та молодіжних лігах, а також матч серії В «Асколі» — «Кремонезе». Футболісти «Кремонезе» якраз були в дорозі, коли дізналися, що матч не відбудеться.

Сам прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте для координації термінових заходів відмовився від участі в усіх заходах, навіть пропустив зустріч з Папою Римським.

Тим часом через коронавірус в Італії багато сусідніх країн посилили заходи безпеки. Австрія вночі припинила залізничне сполучення з Італією через пасажира з температурою. Після перевірки сполучення було відновлено.

Швейцарія має намір забезпечити епідеміологічний контроль майже 70 тис. італійців, які щодня в’їжджають в країну. Румунія заявила, що всі ті, хто приїхав до країни, будуть відправлені в карантин на 14 днів, якщо до в’їзду вони відвідували північ Італії. Також про введення прикордонного контролю говорять у Франції.

Євросоюз тим часом пообіцяв виділити 230 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 619 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 495 осіб. Загальна кількість заражених — понад 79 тис.