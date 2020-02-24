В Украине бушует новый циклон. Фото: Думская

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Погода в Украине продолжает ухудшаться. Циклон, который пришел в страну, принес с собой дожди и штормовой ветер. Из-за сильного ветра во многих городах Украины произошли чрезвычайные происшествия.

От непогоды сильно пострадала Одесса. В городе повалены десятки деревьев, рекламных щитов и даже остановки общественного транспорта. Из-за упавших веток разбиты многие машины, сообщает местное издание «Думская» в Telegram.

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Также сообщается о жертвах стихии. «Украинская служба информации» пишет, что в Одессе на улице Неженской погибла девушка, на нее упало дерево. Информации о погибшей нет, сейчас на место выехали спасатели.

Кроме того, из-за непогоды произошел обвал дома на улице Ризовской в Одессе. Под завалами остается женщина-инвалид. Ее пытаются спасти сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе также повреждены контактные сети из-за упавших деревьев, поэтому временно не функционируют трамвайные маршруты № 1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, троллейбусные маршруты № 7 и 9.

К тому же, сообщается, что в Одессе началась пылевая буря.

Стихия не миновала и запад Украины. Во Львовской области из-за падения деревьев на железнодорожные пути и нависания деревьев на линиях электропередач произошла задержка движения нескольких поездов. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», произошли задержки таких поездов:

№ 49 Киев — Трускавец;

№ 602 Львов — Солотвино;

№ 81 Ужгород — Киев;

№ 29 Ужгород — Киев;

№ 141 Бахмут — Львов.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что из-за нового циклона на Закарпатье ожидается подъем уровня воды в реках. В большинстве рек уровень воды поднимется на 0,3−1,3 м, в р. Боржава — до 1,7 м.

В Карпатах шквалы ветра достигнут 40 м/с, сохраняется высокая опасность схождения лавин в высокогорьях Закарпатской области, а также в горах Ивано-Франковской области. Спасатели просят воздержаться от походов в горы.

Напомним, плохие погодные условия в Киеве привели к чрезвычайной ситуации в районе Сырца — жилого района на Подоле. Сильный дождь, который продолжается еще с воскресенья, привел к подтоплению дороги возле станции метро «Сырец». Автомобили вынуждены были ехать по глубоким лужам, а пешеходы вообще не могли перейти улицу.