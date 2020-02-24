В Николаеве ветер снес мост. Фото: НикВести

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Погода в Украине 24 февраля продолжает ухудшаться. Территорию страны накрыл циклон «Юлия». Спасатели сообщают о десятках чрезвычайных происшествий, связанных со штормовым ветром в Украине.

Так, в Одессу циклон принес песчаную бурю. Видео бури снял один из водителей в 50 км от Одессы. Об этом сообщает «Думская» в Telegram.

В Кропивницком Кировоградской области из-за падения дерева травму получила местная жительница. На 53-летнюю женщину обвалилось дерево, спасатели помогли ей выбраться и доставили ее в областную больницу.

В Первомайском Николаевской области дерево упало на припаркованный автомобиль. Спасатели распилили его и убрали. Во Львовской области также упало дерево на проезжую часть и осложнило движение транспорта. Спасатели также его убрали и освободили движение.

В поселке Березовка Винницкой области в результате сильного порыва ветра на одно из помещений Винницкого областного учебно-курсового комбината аграрного образования упало дерево.

Как сообщалось, в результате штормового ветра в Одессе попадали десятки деревьев, разбиты многие машины. Не обошлось и без жертв — погибла девушка. Во Львовской области — задержки поездов.