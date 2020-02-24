Дело Шеремета: половина опрошенных украинцев не интересуется следствием или не понимает его сути, фото — Главком

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Ракурс

Каждый второй опрошенный гражданин Украины не интересуется ходом расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета или не понимает его сути.

Таковы данные социологического опроса Центра им. Разумкова. В феврале респондентов попросили высказать их отношение к судебному делу, связанному с обвинением группы лиц в убийстве Шеремета.

Как оказалось, почти 50% опрошенных не могут ничего сказать относительно расследования, поскольку 16% ответили, что «их это не интересует», а 32% отметили, что не владеют достаточной информацией или им трудно ответить на вопрос.

16% респондентов считают обвинения следствия в отношении группы лиц обоснованными (6% — вполне обоснованными, 10% — скорее обоснованным). У трети опрошенных есть сомнения в правильности действий следствия: у 17% опрошенных обоснованность обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

Следствие поддерживают чаще всего сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (32%), а вот среди сторонников «Слуги народа» таковых 21%. Правильным следствие считают 18,5% сторонников «Батькивщины» и 7% партии «Европейская солидарность».

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 13 по 17 февраля. Опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.

Ранее «Ракурс» сообщал, что уровень доверия к президенту Владимиру Зеленского был самым высоким в сентябре 2019 года (79%), в феврале он составляет 51,5%, не доверяют главе государства 41% опрошенных. Рейтинг доверия к парламенту упал с 57% в сентябре до 28% в феврале 2020 года. Поддержка правительства упала также почти вдвое — с 57% до 28%.

Напомним, что по делу о подрыве автомобиля Шеремета фигурируют Андрей Антоненко, Яна Дугарь и детский хирург Юлия Кузьменко. Организатором преступления следствие называет Антоненко. Дугарь якобы «проводила разведку» возле дома журналиста в Киеве, а Кузьменко непосредственно заложила взрывчатку под его авто.