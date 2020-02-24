Половина опитаних українців не цікавиться справою Шеремета або не розуміє її суті (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n134182-polovyna-opytanyh-ukrayinciv-ne-cikavytsya-spravou-sheremeta-abo-ne-rozumiie-yiyi-suti-infografika.htmlРакурс
Кожний другий опитаний громадянин України не цікавиться ходом розслідування справи про убивство журналіста Павла Шеремета або не розуміє її суті.
Такі дані засвідчили результати соціологічного опитування Центру ім. Разумкова. У лютому респондентів попросили висловити їхнє ставлення до судової справи, пов’язаної із звинуваченням групи осіб у вбивстві Шеремета.
Як виявилося, майже 50% опитаних не можуть нічого сказати щодо розслідування, оскільки 16% відповіли, що «їх це не цікавить», а 32% зазначили, що не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на запитання.
16% респондентів вважають звинувачення слідства стосовно групи осіб обґрунтованими (6% — цілком обґрунтованими, 10% — скоріше обґрунтованими). У третини опитаних є сумніви в правильності дій слідства: 17% опитаних обґрунтованість звинувачень викликає сумніви, а 19% вважають їх необґрунтованими.
Слідство підтримують найчастіше прихильники партії «Опозиційна платформа — За життя» (32%), а от серед прихильників «Слуги народу» таких 21%. Правильним слідство вважають 18,5% прихильників «Батьківщини» і 7% партії «Європейська солідарність».
Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 13 по 17 лютого. Опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського був найвищим у вересні 2019 року (79%), у лютому він становить 51,5%, не довіряють главі держави 41% опитаних. Рейтинг довіри до парламенту впав із 57% у вересні до 28% у лютому 2020 року. Підтримка уряду впала також майже удвічі — з 57% до 28%.
Нагадаємо, що у справі про підрив автомобіля Шеремета фігурують Андрій Антоненко, Яна Дугарь та дитячий хірург Юлія Кузьменко. Організатором злочину слідство називає Антоненка. Дугарь нібито «проводила розвідку» біля будинку журналіста в Києві, а Кузьменко безпосередньо заклала вибухівку під його авто.