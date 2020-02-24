Армія, церква, волонтери: соціологи визначили лідерів та аутсайдерів нового рейтингу довіри, фото — "Фіртка"

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Ракурс

Соціологи визначили лідерів та аутсайдерів нового рейтингу довіри до державних та суспільних інститутів в Україні.

З’ясувалося, що найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (69% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%), Церкви (62,5%), Державної прикордонної служби (60%), волонтерських організацій (60%), Національної гвардії України (60%).

Майже половина опитаних довіряють медіа (52,5%), президенту України (51,5%) і добровольчим батальйонам (51%).

Найбільшу недовіру зафіксували до російських ЗМІ (82% опитаних), державного апарату (77%), судовій системі (76%), комерційним банкам (71,5%), місцевим судам (71%), політичним партіям (70%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Верховній Раді (65%).

Серед лідерів недовіри є також уряд (64,5%), Верховний суд (64%), Антикорупційний суд (64%), Конституційний суд (60,5%) і НБУ (60%).

Соціологи відзначають, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського був найвищим у вересні 2019 року (79%), у лютому він становить 51,5%, не довіряють главі держави 41% опитаних.

Рейтинг довіри до парламенту впав із 57% у вересні до 28% у лютому 2020 року. Підтримка уряду впала також майже удвічі — з 57% до 28%.

Частка респондентів, які відповіли, що дії нової влади виправдали їх сподівання, порівняно з жовтнем 2019 року зменшилася з 23% до 13%. Якщо у жовтні-грудні минулого року відносна більшість громадян вважала, що нинішня влада краща, ніж попередня (48%-43%), то за даними останнього опитування, частка таких зменшилася до 30%.

Дослідження проведена соціологічна служба Центру Разумкова з 13 по 17 лютого. Опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.

«Ракурс» повідомляв, що результати нового опитування Центру ім. Разумкова засвідчили істотне зниження рівня підтримки провладних партій і самого президента Володимира Зеленського.