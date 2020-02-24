Пенсії у 2020 році тричі проіндексують, а мінімальну зарплатню двічі підвищуватимуть - Третьякова / Фото: ТСН

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Тему індексації пенсій у 2020 році прокоментувала глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова. За її словами, цьогоріч тричі планують проіндексувати пенсії українців.

Можливо, відсоток індексації буде нижчий, ніж розраховував попередній уряд. Бо формула 50/50 (ми теж її прийняли) — це половина від величини інфляції й половина від відсотка зростання заробітної плати. А інфляція у 13−18% — це не інфляція у 3−5%, яку ми спостерігаємо нині, — зазначила Третьякова в інтерв’ю ZN.ua.

Також нардеп додала, що мінімальна зарплатня у 2020 році зросте двічі — з 1 липня і з 1 грудня.

Все це закладено у бюджет… Не забуваймо, що на чолі Пенсійного фонду України той самий Євген Капінус, який, власне, й робив усі розрахунки… Контролювати ПФУ, фонди соціального страхування і безробіття, практично, неможливо, — вважає Третьякова, яка зараз розробляє новий законодавчий механізм, котрий дозволив би «навести порядок».

Вона переконана, що щойно почнеться підвищення мінімальної зарплатні на порядок швидше за інфляцію, без урахування реального зростання ВВП, працедавець почне зменшувати пропозицію робочих місць.

Економіка на такі впливи жорстко відповідатиме. Але в нас інше завдання. Ми ж із вами щойно говорили, що в Україні міграція і люди від’їжджають. А збільшення кількості робочих місць при низькій пропозиції робочої сили приводить до підвищення заробітної плати… Якщо ми збільшуємо кількість робочих місць, а людей, які пропонують свою робочу силу, мало, то працедавці починають конкурувати. І для того, щоб виграти це змагання, вони або підвищують зарплати, або якісно поліпшують соціальний пакет, — назвала спосіб підвищення зарплатні Третьякова.

З її слів, роботодавці мають самі домовитися з профспілками щодо розміру мінімальної зарплати і звертатися до держави з проханням зафіксувати цю цифру на законодавчому рівні. Окрім цього, вона додала, що є країни, де внаслідок такого діалогу встановлюється мінімальний рівень зарплати в кожній окремій галузі.