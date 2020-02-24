Пенсии в 2020 году трижды проиндексируют, а минимальную зарплату повысят дважды - Третьякова / Фото: ТСН

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Тему индексации пенсий в 2020 году прокомментировала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова. По ее словам, в этом году трижды планируют проиндексировать пенсии украинцев.

Возможно, процент индексации будет ниже, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) — это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13−18% - это не инфляция в 3−5%, которую мы наблюдаем сейчас, — отметила Третьякова в интервью ZN.ua.

Также нардеп добавила, что минимальная зарплата в 2020 году возрастет дважды — с 1 июля и с 1 декабря.

Все это заложено в бюджете… Не забывайте, что во главе Пенсионного фонда Украины тот же Евгений Капинус, который, собственно, и делал все расчеты… Контролировать ПФУ, фонды социального страхования и безработицы практически невозможно, — считает Третьякова, которая сейчас разрабатывает новый законодательный механизм с целью «наведения порядка».

Она убеждена, что как только будет повышение минимальной зарплаты на порядок быстрее инфляции, без учета реального роста ВВП, работодатель начнет уменьшать предложение рабочих мест.

Экономика на такие воздействия будет жестко отвечать. Но у нас другая задача. Мы же с вами только что говорили, что в Украине миграция и люди уезжают. А увеличение количества рабочих мест при низком предложении рабочей силы приводит к повышению заработной платы… Если мы увеличиваем количество рабочих мест, а людей, которые предлагают свою рабочую силу, мало, то работодатели начинают конкурировать. И для того, чтобы выиграть это соревнование, они либо повышают зарплаты, либо качественно улучшают социальный пакет, — назвала способ повышения зарплаты Третьякова.

По ее словам, работодатели должны сами договориться с профсоюзами о размере минимальной зарплаты и обращаться к государству с просьбой зафиксировать эту цифру на законодательном уровне. Кроме этого, она добавила, что есть страны, где в результате такого диалога устанавливается минимальный уровень зарплаты в каждой отдельной отрасли.