Спасение туристов в Карпатах. Фото: Укринформ

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Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Закарпатской области потратили ночь и половину следующего дня на поиски потерявшейся в заснеженных Карпатах группы туристов.

Вчера, 23 февраля, в 19.05 поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута потерялась группа туристов в количестве пяти человек. Четверо туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева. Руководитель группы 1993 года рождения является жителем города Кременец Тернопольской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На поиски туристов было направлена группа спасателей в количестве 10 человек на двух единицах техники. Позже к поисковой операции присоединились пять горных спасателей из города Рахов на одном автомобиле.

Спасательная операция усложнялась темным временем суток, плохими погодными условиями и опасностью схода лавин. В 4.35 поиски были приостановлены, так как одну из спасательных групп едва не накрыло обвалившимся снежным карнизом.

В 5.10 на связь вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и направляется за помощью в село Богдан Раховского района.

В 6.00 поисковая операция была продолжена, и спасатели направились в сторону предполагаемого места нахождения туристов.

Туристы были найдены в 12.07 и спасатели сопроводили их к подножью горы.

Всего для проведения поисковой операции было задействовано 29 спасателей и шесть единиц техники.