Порятунок туристів у Карпатах. Фото: Укрінформ

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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Закарпатській області витратили ніч і половину наступного дня на пошуки групи туристів, яка загубилася в засніжених Карпатах.

Вчора, 23 лютого, о 19.05 надійшло повідомлення, що під час проходження туристичного маршруту загубилася група туристів у кількості п’яти чоловік. Четверо туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва. Керівник групи 1993 року народження є жителем міста Кременець Тернопільської області, повідомляє прес-служба ДСНС.

На пошуки туристів було направлено групу рятувальників у кількості 10 чоловік на двох одиницях техніки. Пізніше до пошукової операції приєдналися п’ять гірських рятувальників із міста Рахів на одному автомобілі.

Рятувальна операція ускладнювалася темним часом доби, поганими погодними умовами і небезпекою сходу лавин. О 4.35 пошуки були припинені, тому що одну з рятувальних груп ледь не накрило сніжним карнизом, який обвалився.

О 5.10 на зв’язок вийшов керівник групи і повідомив, що він відокремився від групи і направляється за допомогою до села Богдан Рахівського району.

О 6.00 пошукова операція була продовжена, і рятувальники попрямували у сторону передбачуваного місця знаходження туристів.

Туристи були знайдені о 12.07 і рятувальники супроводили їх до підніжжя гори.

Всього для проведення пошукової операції було задіяно 29 рятувальників і шість одиниць техніки.