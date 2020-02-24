Эпидемия коронавируса: в комиссариате полиции Парижа объявлен экстренный карантин, в Баку первые госпитализированные /

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Китайский коронавирус подтвержден в еще пяти жителей Гонконга и двух жителей Тайваня. Еще один случай заражения зафиксирован в Сингапуре. Об этом в Телеграм сообщает BNO News.

Кроме этого, Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила Reuters о том, что свыше 3 тыс. медработников заразились новым коронавирусом. Также сегодня стало известно о госпитализации в Баку с подозрением на инфицирование COVID-19 гражданина Азербайджана и гражданина Ирана.

В комиссариате полиции 13-го округа Парижа из-за угрозы распространения коронавируса власти объявили экстренный карантин после того, как одному из китайских туристов, прибывших написать заявление о краже, стало плохо. В ожидании решения медиков комиссариат изолирован. Спустя некоторое время портал France Info написал, что причиной плохого самочувствия китайского туриста был не коронавирус.

Также власти Маврикия отказались выпускать прилетевших из Италии на самолете авиакомпании Alitalia пассажиров из-за опасения заражения коронавирусом. По данным СМИ, местные власти разрешили покинуть самолет лишь тем пассажирам, которые не проживают в областях на севере Италии, где зафиксирована вспышка COVID-19. Остальные пассажиры вынуждены оставаться в самолете.

Напомним, ранее Австрия временно заблокировала железнодорожное сообщение с Италией. Позже власти страны сняли запрет. В Италии ввели карантин в 12 городах.