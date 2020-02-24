Епідемія коронавіруса: в комісаріаті поліції Парижа оголошено екстрений карантин, в Баку - перші госпіталізовані / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n134180-ekstrenyy-karantyn-cherez-koronavirus-ogolosyly-v-komisariati-policiyi-paryja-u-baku-pershi.html

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Китайський коронавірус підтверджено у ще п’ятьох жителів Гонконгу і двох жителів Тайваню. Ще один випадок зараження зафіксовано в Сінгапурі. Про це у Телеграм повідомляє BNO News.

Також Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила Reuters про те, що понад 3 тис. медпрацівників заразилися новим коронавірусом. Окрім цьогО, сьогодні стало відомо про госпіталізацію в Баку з підозрою на інфікування COVID-19 громадянина Азербайджану і громадянина Ірану.

Тим часом у комісаріаті поліції 13-го округу Парижа через загрозу поширення коронавіруса влада оголосила екстрений карантин після того, як одному з китайських туристів, які прибули написати заяву про крадіжку, стало погано. В очікуванні рішення медиків комісаріат ізольовано. Через деякий час портал France Info написав, що причиною поганого самопочуття китайського туриста був не коронавірус.

У свою чергу влада Маврикію через побоювання зараження коронавірусом відмовилися випускати пасажирів, які прилетіли з Італії на літаку авіакомпанії Alitalia. За інформацією ЗМІ, місцева влада дозволила покинути літак лише тим пасажирам, які не проживають в областях на півночі Італії, де зафіксовано спалах COVID-19. Решта пасажирів змушені залишатися в літаку.

Нагадаємо, раніше Австрія тимчасово заблокувала залізничне сполучення з Італією. Пізніше влада країни зняли заборону. В Італії зараз діє карантин на території 12 міст.