В Італії вже п'ять загиблих від коронавірусу. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n134179-v-italiyi-p-yata-smert-vid-koronavirusu-mzs-ukrayiny-zaklykaie-ne-yizdyty-tudy-karta.html

Ракурс

Коронавірус продовжує ширитись Італією. Стало відомо про нову, вже п’яту, смерть в країні, викликану новим типом коронавірусу.

Загиблий — 88-річний річний чоловік. Про це пише BNO News в Twitter.

Також в Італії зафіксували ще 26 нових випадків інфікування COVID-19. Так, тепер в країні налічується 219 випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомляється, що на автовокзалі в Ліоні зупинено міжміський автобус, який їхав з італійського міста Мілан. Один пасажир цього автобуса відправлений на перевірку у зв’язку з підозрою на зараження COVID-19. Автобус відігнаний на стоянку, навколо нього встановлений периметр безпеки, однак весь вокзал не перекритий.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Тим часом Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії, а саме — регіони, де зафіксовані спалахи поширення коронавірусу. Йдеться про провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

У МЗС також закликали українців, які мають намір поїхати в Італію або перебувають там, дотримуватися правил безпеки і, в разі необхідності, звертатися на «гарячі лінії» посольств.

Номери «гарячих ліній» на території Італії:

посольство України в Італії — +39 3519 886 823;

генеральне консульство України в Мілані — +39 3487 254 038;

генеральне консульство України в Неаполі — +39 327 736 48 22;

загальнонаціональний номер з питань коронавірусу — 1500.

У Міністерстві закордонних справ додали, що наразі карантинні заходи введені в десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія провінції Лоді — Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д'Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також — муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя, регіоні Венето.

Як писав «Ракурс», в Італії через епідемію коронавірусу багато роботодавців закликали співробітників не приходити на роботи. Також в деяких регіонах спостерігається дефіцит масок, медичних препаратів та продуктів харчування. У країні скасовані багато спортивних та національних заходів.