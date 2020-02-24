В Италии уже пять погибших от коронавируса. Фото: DW

https://racurs.ua/n134179-v-italii-pyataya-smert-ot-koronavirusa-mid-ukrainy-prizyvaet-ne-ezdit-tuda-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Италии продолжает распространяться. Стало известно о новой, уже пятой, смерти в стране, вызванной новым типом коронавируса.

Погибший — 88-летний летний мужчина. Об этом пишет BNO News в Twitter.

Также в Италии зафиксировали еще 26 новых случаев инфицирования COVID-19. Так, теперь в стране насчитывается 219 случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщается, что на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один пассажир этого автобуса отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение COVID-19. Автобус отогнан на стоянку, вокруг него установлен периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Тем временем Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию, а именно — регионы, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса. Речь идет о провинциях итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

В МИД также призвали украинцев, которые намерены поехать в Италию или находятся там, придерживаться правил безопасности и, в случае необходимости, обращаться на «горячие линии» посольств.

Номера «горячих линий» на территории Италии:

посольство Украины в Италии — +39 3519 886 823;

генеральное консульство Украины в Милане — +39 3487 254 038;

генеральное консульство Украины в Неаполе — +39 327 736 48 22;

общенациональный номер по вопросам коронавируса — 1500.

В Министерстве иностранных дел добавили, что на данный момент карантинные меры введены в десяти муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди — Казальпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалия, Бертонико, Терранова-де-Пассерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также — муниципалитете Во ‘Эуганео в провинции Падуя, регионе Венето.

Как писал «Ракурс», в Италии из-за эпидемии коронавируса многие работодатели призвали сотрудников не приходить на работы. Также в некоторых регионах наблюдается дефицит масок, медицинских препаратов и продуктов питания. В стране отменены многие спортивные и национальные мероприятия.