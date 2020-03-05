Коронавирус: Гонконг подтвердил случай инфицирования домашней собаки

Домашние животные могут заразиться коронавируса

https://racurs.ua/n134716-koronavirus-gonkong-podtverdil-sluchay-inficirovaniya-domashney-sobaki-covid-19.html

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Власти Гонконга подтвердили, что домашняя собака одного из инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов также заразилась этой инфекцией.

Неоднократные тестирования показали наличие у животного коронавируса в легкой форме, однако никаких симптомов, характерных для COVID-19, у животного не обнаружено. Об этом сообщает Департамент информационных услуг Гонконга.

Образцы для тестов у животного отбирали 26, 27 и 28 февраля, а также 2 марта.

Отмечается, что в результате эксперты нескольких гонконгских вузов и Всемирной организации здравоохранения животных единогласно пришли к выводу, что собака имеет легкую форму инфекции и, вероятно, это случай передачи коронавируса от человека к животным.

Собака продолжает находиться на карантине, будут проводиться дальнейшие исследования.

В то же время власти Гонконга отмечают, что пока нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в охваченном вспышкой коронавируса китайском городе Ухань добровольцы спасли сотни котов и собак, хозяева которых сбежали от коронавируса.