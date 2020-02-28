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Ракурс
Собаку поместили на карантин из-за обнаружения у нее нового коронавируса

Теперь и животные: в Гонконге у собаки обнаружили легкую форму нового коронавируса

28 фев 2020, 16:43
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В Гонконге власти отправили на карантин собаку, в которой проведенные анализы, в частности, ротовой полости и носа, показали легкую форму коронавируса.

К этому коронавирус нашли у ее владельца. Об этом сообщает телеканал CNN.

В то же время в самой собаки симптомов заболевания пока не наблюдается. Поэтому медики не исключают, что обнаружение легкой формы заболевания может свидетельствовать не о заражении собаки, а о попадании коронавируса в рот и нос собаки извне.

Всего в Гонконге уже выявлено 93 случая инфицирования людей коронавирусом, два человека умерли, 18 — вылечились. Двое инфицированных сейчас находятся в тяжелом состоянии, четверо — в критическом.

Первые случаи инфицирования коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в семи больницах Киева уже оснащены базы, в которые будут госпитализировать лиц в случае подозрения на наличие у них коронавируса.


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