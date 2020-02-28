Собаку поместили на карантин из-за обнаружения у нее нового коронавируса

https://racurs.ua/n134432-teper-i-jivotnye-v-gonkonge-u-sobaki-obnarujili-legkuu-formu-novogo-koronavirusa.html

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В Гонконге власти отправили на карантин собаку, в которой проведенные анализы, в частности, ротовой полости и носа, показали легкую форму коронавируса.

К этому коронавирус нашли у ее владельца. Об этом сообщает телеканал CNN.

В то же время в самой собаки симптомов заболевания пока не наблюдается. Поэтому медики не исключают, что обнаружение легкой формы заболевания может свидетельствовать не о заражении собаки, а о попадании коронавируса в рот и нос собаки извне.

Всего в Гонконге уже выявлено 93 случая инфицирования людей коронавирусом, два человека умерли, 18 — вылечились. Двое инфицированных сейчас находятся в тяжелом состоянии, четверо — в критическом.

Первые случаи инфицирования коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в семи больницах Киева уже оснащены базы, в которые будут госпитализировать лиц в случае подозрения на наличие у них коронавируса.