Базы для госпитализации и дезинфицирование транспорта: Киев готовится «встречать» коронавирус (ФОТО)https://racurs.ua/n134426-bazy-dlya-gospitalizacii-i-dezinficirovanie-transporta-kiev-gotovitsya-vstrechat-koronavirus.htmlРакурс
Киев готовится к возможному выявлению людей, инфицированных новым коронавирусом SARS-Cov-2, также известным как COVID-19.
Так, в семи больницах столицы оснащены базы для госпитализации лиц с подозрением на наличие этого опасного заболевания, сообщает в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Из них по три базы для взрослых и детей и одна для беременных женщин.
Базы оснащены в инфекционных отделения таких больниц:
- Александровской клинической больницы;
- Киевской городской больницы № 4;
- Киевской клинической больницы № 9;
- городских детских клинических больницах № 1 и № 2;
- городской детской инфекционной больницы;
- Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.
Отмечается, что реанимационные кровати в медучреждениях обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Эта процедура часто является необходимой, чтобы спасти жизнь инфицированных коронавирусом людей.
Кроме того, запланировано в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах столицы.
В то же время Кличко подчеркнул, что невозможно гарантировать, что в городе не будет случаев заражения SARS-Cov-2, поэтому нужно готовиться к минимизации последствий возможной вспышки заболеваемости.
Пресс-служба «Киевпастранса» на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает, что в период повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ во время уборки для обработки салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола применяются дезинфицирующие средства.
Кроме того, перед выездом на маршрут и после возвращения из него дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий недавно заявил, что в Украине есть более 2 тыс. специализированных инфекционных боксов для изоляции пациентов с подозрением на коронавирус.