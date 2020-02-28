В Киеве дезинфицируют транспорт, фото: «Киевпастранс»

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Киев готовится к возможному выявлению людей, инфицированных новым коронавирусом SARS-Cov-2, также известным как COVID-19.

Так, в семи больницах столицы оснащены базы для госпитализации лиц с подозрением на наличие этого опасного заболевания, сообщает в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Из них по три базы для взрослых и детей и одна для беременных женщин.

Базы оснащены в инфекционных отделения таких больниц:

Александровской клинической больницы;

Киевской городской больницы № 4;

Киевской клинической больницы № 9;

городских детских клинических больницах № 1 и № 2;

городской детской инфекционной больницы;

Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Отмечается, что реанимационные кровати в медучреждениях обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Эта процедура часто является необходимой, чтобы спасти жизнь инфицированных коронавирусом людей.

Кроме того, запланировано в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах столицы.

В то же время Кличко подчеркнул, что невозможно гарантировать, что в городе не будет случаев заражения SARS-Cov-2, поэтому нужно готовиться к минимизации последствий возможной вспышки заболеваемости.

Пресс-служба «Киевпастранса» на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает, что в период повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ во время уборки для обработки салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола применяются дезинфицирующие средства.

Кроме того, перед выездом на маршрут и после возвращения из него дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий недавно заявил, что в Украине есть более 2 тыс. специализированных инфекционных боксов для изоляции пациентов с подозрением на коронавирус.