Коронавирус: посол Украины в Италии рассказал о зараженной украинке

Новый коронавирус в Италии. Фото: Google

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Коронавирус сейчас свирепствует в Италии и, как известно, у одной украинки, находящейся в этой стране, диагностировали COVID-19. О ситуации в стране рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Перелыгин подтвердил, что 26-летняя гражданка Украины действительно заразилась коронавирусом и сейчас находится в больнице. Родственники зараженной женщины помещены на карантин. Об этом посол рассказал в интервью «Українським новинам».

Дипломат уточнил, что состояние заразившейся коронавирусом женщины не критичное и медики утверждают, что ситуация находится под контролем.

Самым эпидемоопасным районом Италии, по словам посла, является Ломбардия.

Перелыгин не смог назвать точное количество украинцев, которые на данный момент находятся в Италии. По данным посольства, на Апеннинском полуострове сейчас пребывает около 400 тыс. украинцев.

По словам посла, никто из украинских граждан пока не обращался в посольство с просьбой об эвакуации из Италии. Также Перелыгин утверждает, что никаких проявлений паники среди украинцев в Италии замечено не было.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину, несмотря не все меры предосторожности.

Чиновник считает, что в Украине вскоре будут зафиксированы одиночные случаи заражения коронавирусом, но украинские медики готовы к этому. Данилов добавил, что украинская власть готова к появлению коронавируса в стране и в медучреждениях уже подготовлены 12,5 тыс. больничных мест для зараженных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).