Радуцкий сообщил о готовности инфекционных боксов в областях. Фото: Народная правда

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В Украине есть свыше 2 тыс. специализированных инфекционных боксов для изоляции пациентов с подозрением на китайский коронавирус.

Такие боксы рассчитаны на одного или двух пациентов. Также эта палата должна иметь отдельный выход на улицу, чтобы инфекционные больные не пересекались с другими больными на территории лечебного комплекса. Бокс должен быть оборудован отдельным входом для снабжения пищи, а также должен быть снабжен приточно-вытяжной вентиляцией. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью «Главкому».

Народный депутат отметил, что не все эти палаты в регионах отремонтированы по современным стандартам. Но подчеркнул, что боксы оборудованы необходимой аппаратурой. Отметил, что хорошие условия в Александровской больнице Киева, потому что она готовилась к футбольному Евро-2012.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, в Украине еще недостаточно рекомендованных ВОЗ комбинезонов, очков, перчаток для медперсонала. Не все медики обеспечены этой защитной одеждой.

Мы постоянно докупаем. На заседании 26 февраля как раз рассматривался вопрос, чтобы докупить такие комбинезоны. Ни одна страна не готова на 100% к борьбе с этим вирусом. У меня есть даже запись разговора с Джеком Ма (самый богатый человек Китая, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group), который просил у Украины найти защитные маски для Китая. Кстати, все эти маски с респиратором 3М, которые у нас на рынке, изготавливаются в Китае. Действительно, сегодня есть их дефицит в аптеках, — отметил нардеп.

Радуцкий добавил, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 3 тыс. тестов на коронавирус. Кроме того, зарегистрированы две украинские тест-системы, ими уже проверяли эвакуированных из Уханя украинцев. Новые тесты позволят быстрее устанавливать, болен ли человек на китайский коронавирус.

Напомним, Михаил Радуцкий уверял, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат китайский коронавирус SARS-CoV-2.