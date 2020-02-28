Радуцький повідомив про готовість інфекційних боксів в областях. Фото: Народна правда

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В Україні є понад 2 тис. спеціалізованих інфекційних боксів для ізоляції пацієнтів із підозрою на китайський коронавірус.

Такі бокси розраховані на одного або двох пацієнтів. Також ця палата повинна мати окремий вихід на вулицю, щоб інфекційні хворі не перетиналися з іншими хворими на території лікувального комплексу. Бокс повинен бути обладнаний окремим входом для постачання їжі, а також має бути забезпечений припливно-витяжною вентиляцією. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в інтерв’ю «Главкому».

Народний депутат зазначив, що не всі ці палати в регіонах відремонтовані за сучасними стандартами. Але наголосив, що бокси обладнані необхідною апаратурою. Зазначив, що хороші умови в Олександрівській лікарні Києва, бо вона готувалася до футбольного Євро-2012.

За словами глави парламентського комітету з питань здоров’я нації, в Україні ще недостатньо рекомендованих ВООЗ комбінезонів, окулярів, рукавичок для медперсоналу. Не всі медики забезпечені цим захисним одягом.

Ми постійно докуповуємо. На засіданні 26 лютого якраз розглядалося питання, щоб докупити такі комбінезони. Жодна країна не готова на 100% до боротьби з цим вірусом. У мене є навіть запис розмови з Джеком Ма (найбагатша людина Китаю, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group), який просив у України знайти захисні маски для Китаю. До речі, усі ці маски 3М з респіратором, які у нас на ринку, виготовляються в Китаї. Дійсно, сьогодні є їх дефіцит в аптеках, — зазначив нардеп.

Радуцький додав, що Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні 3 тис. тестів на коронавірус. Крім того, є зареєстровані дві українські тест-системи, ними вже перевіряли евакуйованих з Уханя українців. Нові тести дозволять швидше встановлювати, чи хвора особа на китайський коронавірус.

Нагадаємо, Михайло Радуцький запевняв, що інфекційні лікарні України готові до прийому хворих, у яких виявлять китайський коронавірус SARS-CoV-2.