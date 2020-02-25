Голова комітету ВРУ з питань здоров'я Михайло Радуцький. Фото: ТСН

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Інфекційні лікарні України готові до прийому хворих, у яких виявлять китайський коронавірус SARS-CoV-2.

Фахівці розробили плани заходів, які повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я й ґрунтуються на досвіді тих країн, де вже є коронавірус. Вже виділено 5 тис. 700 ліжок для пацієнтів у випадку першої хвилі. Про це 25 лютого заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Нардеп не повідомив, у лікарнях яких міст вже виділені місця для потенційних хворих. Зазначив лише, що все робиться за чітким планом. Радуцький спростував інформацію про те, що всіх заражених звозитимуть до Києва, оскілки невідомо, де буде виявлений перший випадок зараження коронавірусом. У кожній області виділені інфекційні лікарні першого, другого і третього резервів.

Протиепідемічні заходи для України не нові, новий тільки цей вірус. Але в цілому Україна мала досвід з SARS-атиповою пневмонією. У нас була епідемія кору, в радянські часи — епідемія холери, — зазначив Радуцький.

Нагадаємо, народні депутати від партії «Голос» вимагають від голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького терміново скликати засідання. Парламентарів цікавить, наскільки влада готова до можливих випадків занесення на територію країни нового коронавірусу.