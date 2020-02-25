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Ракурс
Шахраї обіцяли посприяти в призначенні очільниками ОДА

Мільйон за губернатора: викрили шахраїв, які «продавали» посади голів ОДА

25 лют 2020, 18:10
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Два випадки шахрайства, фігуранти яких, стверджуючи про наявність у них зв’язків серед керівництва держави, «продавали» посади керівників облдержадміністрацій, викрили цими днями правоохоронці.

Зловмисників затримали під час отримання грошей, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Так, вчора під час передачі 550 тис. дол. затримали групу осіб, котрі, стверджуючи про наявність у них зв’язків із президентом, прем'єром та головою Офісу президента, обіцяли за винагороду в загальному розмірі 1 млн 650 тис. дол. посприяти в призначенні на посаду голови Житомирської ОДА.

Того ж дня під час отримання 350 тис. дол. правоохоронці затримали чоловіка, котрий за винагороду в розмірі 3 млн 100 тис. дол. обіцяв посприяти у призначенні громадянина на посаду очільника Миколаївської ОДА. Затриманий стверджував, що має потрібних знайомих в Офісі Президента та Кабміні.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно в Києві викрили шахраїв, які за 50−150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі.

Джерело: Ракурс


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