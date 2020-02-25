Мошенники обещали посодействовать в назначении руководителями ОГА

https://racurs.ua/n134267-million-za-gubernatora-razoblachili-moshennikov-kotorye-prodavali-doljnosti-glav-oga.html

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Два случая мошенничества, фигуранты которых, утверждая о наличии у них связей среди руководства государства, «продавали» должности руководителей облгосадминистраций, разоблачили на днях правоохранители.

Злоумышленников задержали во время получения денег, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, вчера во время передачи 550 тыс. долл. задержали группу лиц, которые, утверждая о наличии у них связей с президентом, премьером и главой Офиса президента, обещали за вознаграждение в общем размере 1 млн 650 тыс. долл. оказать содействие в назначении на должность председателя Житомирской ОГА.

В тот же день при получении 350 тыс. долл. правоохранители задержали мужчину, который за вознаграждение в размере 3 млн 100 тыс. долл. обещал посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА. Задержанный утверждал, что имеет нужных знакомых в Офисе Президента и Кабмине.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили мошенников, которые за 50−150 тыс. долл. «Продавали» руководящие должности во власти.