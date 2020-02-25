Данилов о роли Сивохо в СНБО: Используем различные технологии для изучения реакции общества на события

https://racurs.ua/n134266-danilov-rasskazal-o-roli-svoego-sovetnika-sivoho-v-snbo.html

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О роли Сергея Сивохо в СНБО рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который считает, что его внештатный советник как коренной дончанин и гражданин Украины имеет право на собственное мнение. Данилов также отметил, что таких советников у него 12.

У Сергея есть свое собственное мнение. Что я должен сделать? Ругать его за это?, — заявил Данилов в интервью изданию Liga.net в ответ на вопрос о платформе примирения и единства, которой занимается Сивохо.

В то же время секретарь СНБО уточнил, что он «выслушивает мнения очень многих людей, но выводы делает самостоятельно». Вместе с тем, Данилов отказался отвечать на вопросы журналистов о том, самостоятельно ли он выбрал себе в советники шоумена Сергея Сивохо или же ему «помогли».

Есть разные технологии, и мы их используем, чтобы понимать, как реагирует общество. Воспринимает оно месседжи или нет и, что сделать, чтобы воспринимало. И если кто-то должен выполнять эти функции — он должен их выполнять, — отметил Данилов в ответ на сравнение Сивохо с главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией, который якобы «вбрасывает» определенные месседжи и смотрит на реакцию общества.

Также Данилов привел в пример действия посла Украины в Иране после трагедии украинского самолета в Тегеране. Напомним, тогда посольство изначально заявило, что авиакатастрофа самолета МАУ произошла вследствие технических причин. По словам секретаря СНБО, если бы украинский посол не сделал такого заявления, то мы бы не знали, что произошло.