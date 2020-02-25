Народные депутаты требуют срочно созвать заседание комитета по вопросам здоровья нации. Фото: slovoidilo.ua

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Заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации требуют срочно провести народные депутаты.

Парламентариев интересует, насколько власти готовы к возможным случаям занесения на территорию страны нового коронавируса. Внеочередное заседание от председателя комитета Михаила Радуцкого требуют созвать представители партии «Голос». Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба партии.

Украинская власть должна приложить максимум усилий не только к обеспечению защиты граждан, но и адекватному и надлежащему информированию общества о реальном состоянии дел, — отметили в политсиле.

Нардепы от «Голоса» хотят узнать, на кого возложены функции главного государственного санитарного врача, если глава Минздрава Зоряна Скалецкая находится на карантине с эвакуированными украинцами. Также их интересует то, сколько врачей и в каких больницах Украины действительно готовы к приему потенциальных больных, знают, как диагностировать коронавирус и как лечить возможные осложнения.

Кроме того, парламентарии хотят узнать, в каких больницах Украины есть специальные комплекты из комбинезона, очков, перчаток и в каких медучреждениях есть все необходимые расходные материалы для выявления коронавируса.

Напомним, сегодня в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее поместили в инфекционное отделение областной больницы, пациентку проверяют на вероятность заражения коронавирусом.