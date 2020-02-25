Народні депутати вимагають терміново скликати засідання комітету з питань здоров’я нації. Фото: slovoidilo.ua

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Засідання комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації вимагають терміново провести народні депутати.

Парламентарів цікавить, наскільки влада готова до можливих випадків занесення на територію країни нового коронавірусу. Позачергове засідання від голови комітету Михайла Радуцького вимагають скликати представники партії «Голос». Про це 25 лютого повідомила прес-служба партії.

Українська влада має докласти максимум зусиль не лише до забезпечення захисту громадян, але й до адекватного й належного інформування суспільства про реальний стан справ, — зазначили в політсилі.

Нардепи від «Голосу» хочуть дізнатися, на кого покладені функції головного державного санітарного лікаря, якщо глава МОЗ Зоряна Скалецька перебуває на карантині з евакуйованими українцями. Також їх цікавить те, скільки лікарів та у яких лікарнях України дійсно готові до прийому потенційних хворих, знають, як діагностувати коронавірус та як лікувати можливі ускладнення.

Крім того, парламентарі хочуть дізнатися, у яких лікарнях України є спеціальні комплекти з комбінезону, окулярів, рукавичок й у яких медзакладах є всі необхідні витратні матеріали для виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її помістили в інфекційне відділення обласної лікарні, пацієнтку перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом.