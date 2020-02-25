РФ звільнила затриманих українських рибалок. Фото: delo.ua

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Російська Федерація звільнила чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали співробітники ФСБ в західній частині Азовського моря.

Наразі громадяни України почуваються добре, незабаром планують вирушити додому на власному судні. Про це 25 лютого повідомив народний депутат від «Слуги народу» Павло Мельник у Facebook.

Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено! Телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні, — йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України поки не прокоментувала інформацію про звільнення рибалок.

Нагадаємо, 15 лютого управління ФСБ Росії в Криму і Севастополі повідомило про затримання в Азовському морі судна з чотирма громадянами України на борту. Керченський міський суд в Криму 16 лютого заарештував рибалок на 10 діб, їх звинуватили у браконьєрстві, а також перешкоджанні виконанню обов’язків співробітникам ФСБ.

Офіс генерального прокурора після цього розпочав кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 278 (викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового) Кримінального кодексу України.