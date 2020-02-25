Хосні Мубарак, фото: World Economic Forum

https://racurs.ua/ua/n134252-pomer-skynutyy-revolucioneramy-eks-prezydent-iegyptu-mubarak.html

Ракурс

Хосні Мубарак, четвертий президент Єгипту, помер сьогодні в Каїрі у 91-річному віцію

Президентський пост він обіймав у період з 14 жовтня 1981 року по 11 лютого 2011 року, повідомляє «Радіо Свобода» з посилання на державне телебачення Єгипту.

Причини смерті Мубарака наразі не повідомляються.

Вчора стало відомо, що екс-президент Єгипту перебуває в реанімації — після операції на кишківнику в нього погіршився стан здоров’я.

Мубарак подав у відставку з посади президента в результаті масових демонстрацій у січні-лютому 2011 року. Саме його відставка була тоді головною вимогою учасників єгипетської революції, котрі були незадоволені низьким рівнем життя, безробіттям, зростанням цін та відсутністю свободи слова.

Вже в квітні 2011 року його заарештували, а в 2012 році засудили до довічного ув’язнення за звинуваченням в корупції, шпигунстві та причетності до загибелі протестувальників.

Згодом низку звинувачень з нього зняли, а в березні 2017 року касаційний суд виправдав Мубарака і він вийшов на волю.

Нагадаємо, у 2015 році ЗМІ вже повідомляли про смерть Мубарака на тлі ускладнення стану здоров’я. Проте згодом цю інформацію в Єгипті спростували.