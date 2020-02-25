Хосни Мубарак, фото: World Economic Forum

https://racurs.ua/n134252-umer-svergnut-revolucionerami-eks-prezident-egipta-mubarak.html

Ракурс

Хосни Мубарак, четвертый президент Египта, скончался сегодня в Каире в 91-летнем возрасте

Президентский пост он занимал в период с 14 октября 1981 года по 11 февраля 2011 года, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Причины смерти Мубарака в настоящее время не сообщаются.

Вчера стало известно, что экс-президент Египта находится в реанимации — после операции на кишечнике у него ухудшилось состояние здоровья.

Мубарак подал в отставку с поста президента в результате массовых демонстраций в январе-феврале 2011 года. Именно его отставка была тогда главным требованием участников египетской революции, которые были недовольны низким уровнем жизни, безработицей, ростом цен и отсутствием свободы слова.

Уже в апреле 2011 года его арестовали, а в 2012 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, шпионаже и причастности к гибели протестующих.

Впоследствии ряд обвинений с него сняли, а в марте 2017 года кассационный суд оправдал Мубарака и он вышел на свободу.

Напомним, в 2015 году СМИ уже сообщали о смерти Мубарака на фоне осложнения состояния здоровья. Однако впоследствии эту информацию в Египте опровергли.