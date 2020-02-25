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Ракетная программа Украины не пострадает - секретарь СНБО об оборонном заказе / Фото: wikimedia

В СНБО уверяют, что в новом гособоронзаказе ракетная программа «не пострадает»

25 фев 2020, 16:13
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Ситуацию с ракетной программой Украины прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в связи с обнародованной недавно в СМИ информацией о том, что новый проект гособоронзаказа приведет к ее ликвидации.

Ни одна ракетная программа не пострадает. Повторюсь, у Сергея Кривоноса (заместитель секретаря СНБО, который выразил опасения о будущем украинской ракетной программы — ред.) нет информации, что в этом заказе. «Слив» данных секретных документов уголовно наказуем. Кто что брал, кто с кем общался — должна разбираться контрразведка, — заявил Данилов в интервью изданию Liga.net относительно обнародованных в СМИ данных о ликвидации ракетной программы.

По словам Данилова, финансирование оборонного заказа увеличено на 16%, а в этом году на укрепление обороноспособности страны выделят свыше миллиарда долларов.

Сегодня некоторые «специалисты» комментируют документ, который в глаза не видели, потому что он под грифом секретности. Есть у нас господа, которые собирают сплетни как на рынке, — добавил секретарь СНБО и отметил, что у Кривоноса нет доступа к документу гособоронзаказа.

Данилов также рассказал, что СНБО — это большой аналитический экспертный центр, который занимается различными вопросами.

Напомним, 18 февраля журналист Юрий Бутусов заявил, что ракетная программа может быть ликвидирована в Украине, поскольку в проекте государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено финансирование программы «Нептун» и закупка крупной партии ракет «Ольха».

Источник: Ракурс


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