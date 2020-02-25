Жодна ракетна програма України не постраждає - секретар РНБО про оборонне замовлення / Фото: wikimedia

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Ситуацію з ракетною програмою України прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у зв’язку з оприлюдненою нещодавно у ЗМІ інформацією про те, що новий проект державного оборонного замовлення призведе до її ліквідації.

Жодна ракетна програма не постраждає. Повторюся, у Сергія Кривоноса (заступник секретаря РНБО, який висловив побоювання щодо майбутнього української ракетної програми — ред.) немає інформації, що в цьому замовленні. «Злив» даних секретних документів кримінально карається. Хто що брав, хто з ким спілкувався — повинна розбиратися контррозвідка, — заявив Данілов в інтерв’ю виданню Liga.net щодо оприлюднених у ЗМІ даних про ліквідацію ракетної програми.

За словами Данілова, фінансування оборонного замовлення збільшено на 16%, а цьогоріч на зміцнення обороноздатності країни виділять понад мільярд доларів.

Сьогодні деякі «фахівці» коментують документ, який в очі не бачили, бо він під грифом секретності. Є у нас панове, які збирають плітки як на ринку, — додав секретар РНБО та наголосив, що у Кривоноса немає допуску до документа щодо держоборонзамовлення.

Данілов також розповів, що РНБО — це великий аналітичний експертний центр, який займається різними питаннями.

Нагадаємо, 18 лютого журналіст Юрій Бутусов заявив, що ракетна програма може бути ліквідована в Україні, оскільки проектом державного оборонного замовлення на 2020 рік не передбачено фінансування програми «Нептун» і закупівлі великої партії ракет «Вільха».