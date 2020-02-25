Коронавірус у Європі: в понеділок з Італії до Києва прилетіли 635 осіб

Новий коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n134249-novyy-koronavirus-v-ponedilok-do-kyieva-z-italiyi-pryletilo-635-osib.html

Ракурс

Коронавірус SARS-Cov-2 продовжує забирати людські життя в Італії, а київські аеропорти продовжують приймати літаки з італійських міст. Лише учора до Києва з Італії прилетіло 635 осіб, 611 з яких є пасажирами і 24 — членами екіпажів.

Таку статистику озвучила спікер окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби Світлана Бурда, повідомляють «Українські новини».

В аеропорт «Бориспіль» із Риму прибуло 162 пасажири і сім членів екіпажу, на літаку з Мілана прилетіло 158 пасажирів і п’ять членів екіпажу, а із Венеції — 135 пасажирів і шість членів екіпажу.

Приймав літаки з Італії і аеропорт «Київ». Вчора там приземлився літак із 156 пасажирами і шістьма членами екіпажу на борту.

Як раніше писав «Ракурс», пасажирка літака, який вчора прибула з Рима до Києва, обурилася відсутністю в аеропорту «Бориспіль» медичного контролю пасажирів.