Коронавірус в Європі: у Чопі, Борисполі і Жулянах починають заміри температури на рейсах із Італії, фото — ZiK

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Українська влада починає реагувати на спалах коронавірусу, який у ці дні зафіксували в Італії. Із 20.00 понеділка, 24 лютого, пасажири всіх прямих авіарейсів будуть обов’язково проходити процедуру вимірювання температури тіла.

Така вимога розповсюджується на 20 прямих авіарейсах, які здійснюються з України до міст Італійської Республіки, розповів на брифінгу в МОЗ заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Ці рейси виконуються тільки із двох аеропортів: «Бориспіль» та «Жуляни».

Температуру вимірюватимуть інфрачервоними датчиками.

За словами представника Державної прикордонної служби, найбільше українських громадян мандрують до Італії та з Італії в Україну через пункт пропуску «Тиса» поблизу Чопа. До Італії із Закарпаття щотижня їде 500 бусів, а пряме пасажирське сполучення (2−3 рейси) здійснюються через пункт у Шегинях. Більшість туристів, які користуються цим транспортом, це громадяни, які їздять до Італії на заробітки.

Із 8.00 25 лютого вимірювання температури для водіїв і пасажирів запровадять також у Чопі.

За словами Ляшка, якщо у когось виявлять ознаки ймовірного інфікування коронавірусом, таких осіб відправлять спочатку в санізолятор, який є у пункті перетину кордону, а потім відвезуть в спеціальних бокс інфекційної лікарні. Прикордонники отримають, за словами прикордонників, респіратори, які здатні повноцінно їх захищати.

Заступник міністра заявив, що контроль за температурою подорожуючих через кордони розпочнуть із названих вище трьох пунктів пропуску, але стежитимуть за ситуацією й у випадку необхідності можуть збільшити кількість таких пунктів.