Коронавирус в Европе: в Чопе, "Борисполе" и "Жулянах" начинают замеры температуры на рейсах из Италии, фото — ZiK

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Украинская власть начинает реагировать на вспышку коронавируса, который в эти дни зафиксировали в Италии. С 20.00 понедельника, 24 февраля, пассажиры всех прямых авиарейсов будут обязательно проходить процедуру измерения температуры тела.

Такое требование распространяется на 20 прямых авиарейсах, совершаемых из Украины в города Итальянской Республики, рассказал на брифинге в Минздраве заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Эти рейсы выполняются только из двух аэропортов: «Борисполь» и «Жуляны».

Температуру будут измерять инфракрасными датчиками. По словам представителя Государственной пограничной службы, больше всего украинских граждан путешествуют в Италию и из Италии в Украину через пункт пропуска «Тиса» возле Чопа. В Италию из Закарпатья еженедельно едет 500 бусов, а прямое пассажирское сообщение (2−3 рейса) осуществляется через пункт в Шегинях. Большинство туристов, которые пользуются этим транспортом, это граждане, которые ездят в Италию на заработки.

С 8.00 25 февраля измерение температуры для водителей и пассажиров введут также в Чопе.

По словам Ляшко, если у кого-то обнаружат признаки вероятного инфицирования коронавирусом, таких лиц отправят сначала в санизолятор, который есть в пункте пересечения границы, а затем отвезут в специальных бокс инфекционной больницы. Пограничники получат, по словам пограничников, респираторы, которые могут полноценно их защитить.

Заместитель министра заявил, что контроль за температурой путешествующих на границе начнут из названных выше трех пунктов пропуска, но будут следить за ситуацией и в случае необходимости могут увеличить количество таких пунктов.