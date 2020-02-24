Спалах коронавірусу у Південній Кореї: з’явилося відео кілометрової черги за медичними масками

https://racurs.ua/ua/n134186-spalah-koronavirusu-u-pivdenniy-koreyi-dron-znyav-gigantsku-chergu-za-medychnymy-maskamy-video.html

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Китайський коронавірус спонукає мешканців Південної Кореї запастися медичними масками. Тисячі людей годинами простоюють у довжелезних чергах задля купівлі захисних масок для обличчя. У країні зафіксовано найбільше підтверджених випадків інфікування коронавірусом (830) за межами материкового Китаю.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у неділю оголосив національну «червону тривогу» через епідемію COVID-19. У країні не працюють дитячі центри, продовжено шкільні канікули, а також заборонено громадські збори, пише південнокорейське видання Maeil Shinmun.

Водночас в мережі оприлюднено аерозйомку гігантської черги до супермаркету в місті Тегу за медичними масками. Тегу перебуває в епіцентрі спалаху коронавірусу після поширення хвороби серед представників місцевого релігійного культу. Таким чином населення міста намагається захиститися від поширення COVID-19 на тлі побоювань глобальної пандемії.

У свою чергу, медпрацівники планують протестувати всіх 28 тис. мешканців Тегу на предмет виявлення симптомів лихоманки. Також зараз лікарі обстежують близько 9 тис. послідовників релігійної громади. Раніше повідомлялося, що зі 161 нового випадку інфікування коронавірусом у Південній Кореї 129 стосувалися цієї церкви.

Нагадаємо, зараз у всьому світі у понад 80 тис. осіб діагностовано зараження коронавірусом. Смертність склала понад 2,6 тис. осіб. Зауважимо, що пандемія виникає, коли одне й те саме захворювання загрожує різним частинам земної кулі одночасно.