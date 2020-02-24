Вспышка коронавируса в Южной Корее: появилось видео километровой очереди за медицинскими масками

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Китайский коронавирус побуждает жителей Южной Кореи запастись медицинскими масками. Тысячи людей часами простаивают в длинных очередях с целью приобретения защитных масок для лица. В стране зафиксировали больше всего подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (830) за пределами материкового Китая.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье объявил национальную «красную тревогу» из-за эпидемии COVID-19. Сейчас в стране не работают детские центры, продлены школьные каникулы, а также запрещены общественные собрания, пишет южнокорейское издание Maeil Shinmun.

В то же время в сети появилось видео аэросъемки гигантской очереди в супермаркет за медицинскими масками в городе Тэгу. Отметим, что Тэгу находится в эпицентре вспышки коронавируса после распространения болезни среди представителей местного религиозного культа. Таким образом, население города пытается защититься от распространения COVID-19 на фоне опасений глобальной пандемии.

В свою очередь, медработники планируют протестировать всех 28 тыс. жителей Тэгу на предмет выявления симптомов лихорадки. Также сейчас врачи обследуют около 9 тыс. последователей религиозной общины. Ранее сообщалось, что со 161 нового случая инфицирования коронавирусом в Южной Корее, 129 касалось представителей этой церкви.

Напомним, сейчас во всем мире у свыше 80 тыс. человек диагностировали заражение коронавирусом. Смертность составила более 2,6 тыс. человек. Отметим, что пандемия возникает, когда одно и то же заболевание угрожает различным частям земного шара одновременно.