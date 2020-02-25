Бориспіль. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134217-koronavirus-pasajyrka-vchorashnogo-aviareysu-z-italiyi-oburylasya-vidsutnistu-perevirky.html

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Новий коронавірус бушує в Італії, але в аеропорту «Бориспіль» вчора продовжували приймати літаки з цієї країни без проведення медичного контролю пасажирів.

Про це повідомила в Facebook пасажирка літака, що прибув учора з Риму, Іванна Будник.

Дівчина повідомила, що пасажирам було оголошено про проведення медичного контролю, але через кілька хвилин усіх випустили з літака. Будник також додала, що в терміналі під час отримання багажу поруч стояли пасажири, які прибули з Мілана. Їх також не перевіряли на коронавірус, хоча в Мілані зараз карантин і інші країни припинили сполучення з цим містом.

Дівчина обурена такою безвідповідальністю українського керівництва, адже коронавірус є серйозною небезпекою і легше попередити поширення інфекції, ніж потім боротися з епідемією.

Необхідно уточнити, що літак із Риму, про який розповідає Будник, прилетів до Києва до введення урядом посилених заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу в Україні. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив на вчорашньому брифінгу, що з 20.00 24 лютого 2020 року всі люди, які будуть приїжджати з країн, в яких зареєстровані випадки зараження коронавірусом, будуть проходити медичне обстеження.

Прес-служба аеропорту «Бориспіль» також повідомила про введення медичного контролю для пасажирів усіх авіарейсів, що прибувають з Італії.

Міністерство охорони здоров’я України в Facebook повідомило, що буде перевірятися температура пасажирів в усіх аеропортах України, а також у людей, які перетинають український кордон через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті. Згодом такий режим буде введений на всіх прикордонних пунктах.