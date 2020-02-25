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В Україні штормовий вітер. Фото: Pexels

Циклон «Юлія» не вщухає: синоптики знову попереджають про штормовий вітер в Україні (КАРТА)

25 лют 2020, 10:59
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Погода в Україні 25 лютого погіршиться. Циклон «Юлія», який приніс з собою штормовий вітер, не відступає.

Синоптики попереджають, що 25 лютого майже по всій території України знову очікується сильний вітер до 15−20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Пориви вітру до 20 м/с очікуються в Києві, а також центральних, західних, східних і південних областях країни.

В Україні штормовий вітер. Карта: Гідрометцентр

У Карпатах, а саме високогір’ях Закарпатської та горах Івано-Франківської областей, зберігається висока небезпека сходження лавин. Вітер посилиться до 25 м/с.

В Україні штормовий вітер. Карта: Гідрометцентр

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода в Україні 25 лютого буде теплою, але похмурою. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5−7° тепла. У західних областях пройдуть дощі.

Нагадаємо, вчора в Україні циклон «Юлія» став причиною численних надзвичайних подій.


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