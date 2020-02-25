Коронавірус у Європі: у Франції одужали всі хворі, в Італії зареєстрували інфікованого на півдні, фото — Pixabay

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Ракурс

У Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Останнього хворого відпустили додому у Ліоні. Про це розповів очільник французького МОЗ Олів'є Віра.

Усі, в кого раніше діагностували коронавірус у Франції, одужали, — повідомляє телеканал BFMTV.

Віра заявив, що вірус більше не поширюється, а пацієнт, який був госпіталізований в Ліоні, вилікувався і зміг повернутися додому.

«Ракурс» повідомляв, що вчора у Парижі заблокували один із поліційних відділків. Туди прийшов турист із Китаю і повідомив, що йому стало зле. Згодом з’ясувалося, що у нього не було коронавірусу.

А ось з Італії прийшла погана новина. Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на півдні країни. Коронавірус виявили у італійки в Палермо, яка приїхала туди з північного міста Бергамо (область Ломбардія). Люди, з якими вона контактувала, поміщені в карантин.

Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Італії досягла семи осіб. Наразі відомо про майже 230 інфікованих в Італії, більшість з них проживають в північних областях Ломбардія і Венето.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв’язку з поширенням коронавірусу.