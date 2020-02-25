Усі хворі на коронавірус у Франції одужали, а в Італії зареєстрували першого інфікованого на півдніhttps://racurs.ua/ua/n134215-usi-hvori-na-koronavirus-u-franciyi-odujaly-v-italiyi-zareiestruvaly-pershogo-infikovanogo.htmlРакурс
У Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Останнього хворого відпустили додому у Ліоні. Про це розповів очільник французького МОЗ Олів'є Віра.
Усі, в кого раніше діагностували коронавірус у Франції, одужали, — повідомляє телеканал BFMTV.
Віра заявив, що вірус більше не поширюється, а пацієнт, який був госпіталізований в Ліоні, вилікувався і зміг повернутися додому.
«Ракурс» повідомляв, що вчора у Парижі заблокували один із поліційних відділків. Туди прийшов турист із Китаю і повідомив, що йому стало зле. Згодом з’ясувалося, що у нього не було коронавірусу.
А ось з Італії прийшла погана новина. Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на півдні країни. Коронавірус виявили у італійки в Палермо, яка приїхала туди з північного міста Бергамо (область Ломбардія). Люди, з якими вона контактувала, поміщені в карантин.
Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Італії досягла семи осіб. Наразі відомо про майже 230 інфікованих в Італії, більшість з них проживають в північних областях Ломбардія і Венето.
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв’язку з поширенням коронавірусу.