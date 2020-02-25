Коронавирус в Европе: во Франции выздоровели все больные, в Италии зарегистрировали инфицированного на юге, фото — Pixabay

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Ракурс

Во Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Последний больного отпустили домой в Лионе. Об этом рассказал глава французского Минздрава Оливье Вера.

Все, у кого ранее диагностировали коронавирус во Франции, выздоровели, — сообщает телеканал BFMTV.

Вера заявил, что вирус больше не распространяется, а пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился и смог вернуться домой.

«Ракурс» сообщал, что вчера в Париже заблокировали один из полицейских участков. Туда пришел турист из Китая и сообщил, что ему стало плохо. Впоследствии выяснилось, что у него не было коронавируса.

А вот из Италии пришла плохая новость. Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге страны. Коронавирус обнаружили у итальянки в Палермо, которая приехала туда из северного города Бергамо (область Ломбардия). Люди, с которыми она контактировала, помещены в карантин.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Италии достигло семи человек. Известно о почти 230 инфицированных в Италии, большинство из них проживают в северных областях Ломбардия и Венето.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Иран в связи с распространением коронавируса.